Traffico Roma del 23-07-2019 ore 18:30

UN INICDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE DALLO SVINCOLO S. ANDREA FINO ALLO SVINCOLO DELLA SALARIA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO

FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PROPRIO SULL DIRAMAZIONE PER UN

INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE

DELL’AUTOSOLE.

DISAGI LUNGO LA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DI PRATICA IN

DIREZIONE POMEZIA

LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DEI MONTI

TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.

SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI ANCHE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA,

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

NON MANCANO GLI INCIDENTE A CREARE DISAGI. , NEL QUARTIERE AURELIO PER UN

INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LEONE XIII ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA ANTICA

DIREZIONE MONTEVERDE, UN SECONDO INCIDENTE IN VIALE LIEGI RALLENTAMENTI

NEI PRESSI DI MONTEVIDEO DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA..

