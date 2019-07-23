Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19:00
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UN INICDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE DALLO SVINCOLO S. ANDREA FINO ALLO SVINCOLO DELLA SALARIA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO
FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PROPRIO SULL DIRAMAZIONE PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE
DELL’AUTOSOLE.
DISAGI LUNGO LA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DI PRATICA IN
DIREZIONE POMEZIA
LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI ANCHE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA,
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
NON MANCANO GLI INCIDENTE A CREARE DISAGI. , NEL QUARTIERE AURELIO PER UN
INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LEONE XIII ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA ANTICA
DIREZIONE MONTEVERDE, UN SECONDO INCIDENTE IN VIALE LIEGI RALLENTAMENTI
NEI PRESSI DI MONTEVIDEO DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA..
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma