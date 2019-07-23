Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19:30
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SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA OSPEDALE
SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO, ANCORA CODE TRA VIA NOMENTANA E
VIA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO
ALLA ROMANINA.
IN ZONA EUR CODE IN USCITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DELL’OCEANO
PACIFICO, E POI SULLA STATALE PONTINA, FINO A SPINACETO.
LUNGO LA TANGENZIALE EST, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA
E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
LUNGO LA SALARIA, PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE,
CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA NOCERA UMBRA, CODE IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 FINO ALLE 6 DI DOMANI CHIUSO
IL TRATTO TRA VIA TRIONFALE E VIA CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA.
E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE
17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma