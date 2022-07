Traffico Roma del 23-07-2022 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata e c’è poco traffico questa mattina sulle strade della Capitale non si rilevano al momento difficoltà per interventi di pulizia Vi ricordo che questa mattina fino alle 12 Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino restano chiusi in direzione di Piazzale Clodio a partire da via Trionfale sempre per lavori oggi e domani ai Parioli sono previste chiusure sui tetti di via Luigi Boccherini Piazza Verdi via Niccolò Paganini via Vincenzo Bellini e su via Guido D’Arezzo attenzione dunque alla segnaletica Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico da oggi al 4 settembre sulla ferrovia fl4 ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri Ciampino e Albano Ciampino e Frascati dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it da Massimo peschi per il momento è tutto un servizio a cura dell’ass la polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma