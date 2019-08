Traffico Roma del 23-08-2019 ore 08:00

NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE.

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.

DA REGISTRARE INVECE UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA

SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE IN PRATI IN VIA

GERMANICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SILLA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI.

NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO

OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA

D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A CHE RESTA CHIUSA TRA TERMINI E

BATTISTINI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma