Traffico Roma del 23-08-2019 ore 08:30
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NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SU
RACCORDO E CONSOLARI.
NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO
OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA
D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A CHE RESTA CHIUSA TRA TERMINI E
BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma