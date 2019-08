Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10:00

SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCHE LE

SEGNALAZIONI.

AL DELLA VITTORIA VIA OSLAVIA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI

POTATURA A PARTIRE DA VIA VODICE IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI.

SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI

TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA

TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA

TRATTA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma