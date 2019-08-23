Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10:00
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SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCHE LE
SEGNALAZIONI.
AL DELLA VITTORIA VIA OSLAVIA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI
POTATURA A PARTIRE DA VIA VODICE IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI.
SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI
RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA
TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma