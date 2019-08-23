Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10:30
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NESSUNA NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,
TRAFFICO REGOLARE SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI DI
LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI
FISCALI.
AL DELLA VITTORIA RIAPERTA VIA OSLAVIA RIMASTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER
URGENTI LAVORI DI POTATURA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE
CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE
QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE,
VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA
TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma