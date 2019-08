Traffico Roma del 23-08-2019 ore 12:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA AL FLAMINIO A CAUSA DI

UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA.

SOSPESO IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. DISPOSTE

CORSE CON AUTOBUS.

ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GRIMALDI,

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

AL CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE UMBERTO E PONTE CAVOUR IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

RESTANO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE

CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE

QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE,

VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA

TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA

TRATTA.

