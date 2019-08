Traffico Roma del 23-08-2019 ore 13:30

INVARIATA LA SITUAZIONE AL FLAMINIO; DOVE C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER

IL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA

DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA

FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. ATAC HA DISPOSTO CORSE CON AUTOBUS SOTITUTIVI

SULLE ALTRE STRADE CITTADINE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI

RILIEVO. NESSUNA SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE

AUTOSTRADE NÉ SULLE CONSOLARI.

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA

TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS.

A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA

TRATTA.

