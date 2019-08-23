Traffico Roma del 23-08-2019 ore 13:30
Più informazioni su
INVARIATA LA SITUAZIONE AL FLAMINIO; DOVE C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER
IL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA
DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA
FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. ATAC HA DISPOSTO CORSE CON AUTOBUS SOTITUTIVI
SULLE ALTRE STRADE CITTADINE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI
RILIEVO. NESSUNA SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE
AUTOSTRADE NÉ SULLE CONSOLARI.
RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA
TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS.
A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma