Traffico Roma del 23-08-2019 ore 14:30
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ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER IL TRAFFICO AL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI
CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI, ATTIVO
COMUNQUE UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
INCIDENTE ANCHE SU VIA LAURENTINA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA
ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma