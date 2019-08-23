Traffico Roma del 23-08-2019 ore 15:30
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AVVENUTO UN INCIDENTE SULLA LINEA DEL TRAM 2. TRAM NON IN SERVIZIO MA
SOSTITUITI DAGLI AUTOBUS. I BUS PERCORRONO TUTTA LA TRATTA: FLAMINIO-PIAZZA
MANCINI
SULL’AURELIA, IN USCITA DA ROMA, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO
ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. MODERARE LA
VELOCITÀ.
VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE
DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma