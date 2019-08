Traffico Roma del 23-08-2019 ore 15:30

AVVENUTO UN INCIDENTE SULLA LINEA DEL TRAM 2. TRAM NON IN SERVIZIO MA

SOSTITUITI DAGLI AUTOBUS. I BUS PERCORRONO TUTTA LA TRATTA: FLAMINIO-PIAZZA

MANCINI

SULL’AURELIA, IN USCITA DA ROMA, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO

ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. MODERARE LA

VELOCITÀ.

VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE

DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE.



AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma