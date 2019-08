Traffico Roma del 23-08-2019 ore 17:00

poco il traffico registrato in città, non mancano, tuttavia, segnalazioni

di incidenti.

proprio a causa di un incidente avvenuto al flaminio, in piazzale Manila,

la linea tram 2 viene sostituita da bus sull’ intero percorso.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA

TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOsTITUITO DA BUS NAVETTA, mentre IL 26

AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERà REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma