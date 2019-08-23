Traffico Roma del 23-08-2019 ore 17:30
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VICINO AL RACCORDO ANULARE, ZONA OVEST, INCIDENTE TRA VIA SELVA CANDIDA E
VIA ANTONIO GANDIN. RALLENTAMENTI.
ZONA PRENESTINO, INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIA DEI PLATANI.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI.
ANCORA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A
CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM.
IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE.
TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma