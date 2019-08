Traffico Roma del 23-08-2019 ore 18:00

VICINO AL RACCORDO ANULARE, ZONA OVEST, INCIDENTE TRA VIA SELVA CANDIDA E

VIA ANTONIO GANDIN. RALLENTAMENTI.

ZONA PRENESTINO, INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIA DEI PLATANI.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI.

ANCORA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A

CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM.

IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE.

TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105.



AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma