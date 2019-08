Traffico Roma del 23-08-2019 ore 19:00

poco il traffico registrato in città, regolare la circolazione anche sul

gra, lungo l’intero anello, e sul percorso urbano della a24 roma-teramo.

invariata la situazione al flaminio, dove a causa di un incidente avvenuto

in piazzale Manila, la linea tram 2 è sostituita da bus sull’ intero

percorso.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE

CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE,

QUINDI, DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE,

VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA

TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. A PARTIRE DA

LUNEDÌ 26 AGOSTO IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma