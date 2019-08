Traffico Roma del 23-08-2019 ore 19:30

DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA

LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, QUINDI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI

PROCEDE IN CODA.

NESSUN ALTRO DISAGIO A ROMA. TRAFFICO CHE INVECE TROVIAMO A TORVAIANICA

SULLA STRADA LITORANEA

FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA

DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM.

TRA LA CAMMILLUCCIA E LO STADIO OLIMPICO LAVORI DOMATTINA IN VIA EDMONDO DE

AMICIS, CHIAMATO ANCHE K2. LAVORI E CHIUSURA TRA LE 7 E MEZZOGIORNO.



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma