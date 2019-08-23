Traffico Roma del 23-08-2019 ore 20:00
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DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA
LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, QUINDI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI
PROCEDE IN CODA.
NESSUN ALTRO DISAGIO A ROMA. TRAFFICO CHE INVECE TROVIAMO A TORVAIANICA
SULLA STRADA LITORANEA
FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA
DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM.
TRA LA CAMMILLUCCIA E LO STADIO OLIMPICO LAVORI DOMATTINA IN VIA EDMONDO DE
AMICIS, CHIAMATO ANCHE K2. LAVORI E CHIUSURA TRA LE 7 E MEZZOGIORNO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma