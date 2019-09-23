Traffico Roma del 23-09-2019 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL GRA
IN DIREZIONE DI ROMA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
CASILINA E ARDEATINA.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VILLA
SPADA E LA TANGENZIALE EST.
IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO
SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, VERSO LA
CAPITALE. .
.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma