Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08:00
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA
TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI ROMA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DI
SANT’ALESSANDRO E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO
SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.
ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI
CIAMPINO E IL GRA, IN DIREZIONE DI ROMA.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA ED
ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
.
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO CON CODE VIA PINDARO E VIA
DI MALAFEDE, VERSO LA CAPITALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma