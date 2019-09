Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA

DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA;

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA

DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA

IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

.

TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIALE

CASTERENSE VERSO IL CENTRO.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E

LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.

IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO

SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO CON CODE VIA PINDARO E VIA

DI MALAFEDE, VERSO LA CAPITALE.

TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA ED

ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE CENTRO.

.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma