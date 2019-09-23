Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09:00
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA
DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA;
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA
DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
.
TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIALE
CASTERENSE VERSO IL CENTRO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO
SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO CON CODE VIA PINDARO E VIA
DI MALAFEDE, VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA ED
ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE CENTRO.
.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma