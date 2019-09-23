Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA
CASSIA BIS E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA
CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA CASSIA BIS E LO SVINCOLO PER LA VIA
DI CASAL DEL MARMO ED ANCORA A SEGUIRE TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA
LAURENTINA.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, E TRA VIA DI TOR
CERVARA E IL GRA IN USCITA DA ROMA.
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TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E SAN LORENZO
VERSO IL CENTRO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DEL CENTRO. SEGNALATI IN ZONA ALBERI CADUTI IN VIA DI
GROTTAROSSA ALTEZZA CIVICO 1282, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO
SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO CON CODE VIA PINDARO E VIA
DI MALAFEDE, VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA ED
ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE CENTRO.
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PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma