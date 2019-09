Traffico Roma del 23-09-2019 ore 10:30

CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA E VIA

SALARIA; CODE PER TRAFFICO INTENSO A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E

L’USCITA PER LA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA.

TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA

LAURENTINA E TRA ARDEATINA E ROMANINA.

TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA

IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, E TRA VIA DI TOR

CERVARA E IL GRA IN USCITA DA ROMA.

TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E L’USCITA

PER LA A24, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO IN CODA SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI:

SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI MASSAROSA.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN

DIREZIONE DEL CENTRO. SEGNALATI IN ZONA ALBERI CADUTI IN VIA DI

GROTTAROSSA ALTEZZA CIVICO 1282, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA.

LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E

LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.

IN ZONA TOR SAPIENZA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO

SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE

CENTRO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma