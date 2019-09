Traffico Roma del 23-09-2019 ore 11:30

TRAFFICO TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA

DELLA CAPITALE.

CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA

CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI

SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA.

RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA

GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA

DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA

FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

IN PROGRAMMA PER LE ORE 15.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL

CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICODI ZONA. TERMINE EVENTO

PREVISTO PER LE ORE 18.00.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma