Traffico Roma del 23-09-2019 ore 11:30
Più informazioni su
TRAFFICO TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA
DELLA CAPITALE.
CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA
CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI
SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA.
.
RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA
GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA FERROVIA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA
FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 15.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL
CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICODI ZONA. TERMINE EVENTO
PREVISTO PER LE ORE 18.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma