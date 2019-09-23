Traffico Roma del 23-09-2019 ore 14:30
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SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN
DIREZIONE POMEZIA.
INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ BREVI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI
CARACALLA ALTEZZA LARGO CAVALIERI DI COLOMBO VERSO VIA DRUSO
NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE
CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA
FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN PROGRAMMA TRA LE 15.00 E LE 18,00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL
CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA.
UNO SGURDO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER UN GUASTO AD UN TRAM ALTEZZA
PRENESTINA-GIUSSANO RITARDI PER LE LINEE TRAM 5,14 E 19
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma