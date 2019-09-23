Traffico Roma del 23-09-2019 ore 15:30
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SULLA VIA PONTINA IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE
CENCI VERSO POMEZIA
IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE DELLE MILIZIE
IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI
LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A PER PROBLEMI
TECNICI E’ CHIUSA LA STAZIONE MANZONI, I VIAGGIATORI POSSO SCENDERE DAI
TRENI MA NON POSSO ENTRARE
PER UN GUASTO AD UN TRAM ALTEZZA PRENESTINA-GIUSSANO ANCORA RITARDI PER LE
LINEE TRAM 5,14 E 19
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma