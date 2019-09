Traffico Roma del 23-09-2019 ore 16:30

SULLA VIA PONTINA IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE

CENCI VERSO POMEZIA

IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE DELLE MILIZIE

IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI



LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E

LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI

RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.



PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A PER PROBLEMI

TECNICI E’ CHIUSA LA STAZIONE MANZONI, I VIAGGIATORI POSSO SCENDERE DAI

TRENI MA NON POSSO ENTRARE

PER UN GUASTO AD UN TRAM ALTEZZA PRENESTINA-GIUSSANO ANCORA RITARDI PER LE

LINEE TRAM 5,14 E 19

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI

IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK

@LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma