Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17:00

SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI, PRIMA PARZIALEMNTE CHIUSA PER

PROBLEMI TECNICI

INCIDENTE CON CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E

TRIONFALE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO RALLENETAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA E

IN INTERNA TRA NOMENTANA E ARDEATINA

PER ALTRI INCIDENTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE DELLE MILIZIE IN

PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO, IN VIA GARGANO ALTEZZA VIA MONTE

ALTISSIMO E SU VIALE DELLA SERENISSIMA INCROCIO VIA PISINO

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA

TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI

TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE

6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA

SALARIA.

SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:

DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA

COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN USCITA.

Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro

operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma