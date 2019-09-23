Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17:00
Più informazioni su
SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI, PRIMA PARZIALEMNTE CHIUSA PER
PROBLEMI TECNICI
INCIDENTE CON CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E
TRIONFALE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO RALLENETAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA E
IN INTERNA TRA NOMENTANA E ARDEATINA
PER ALTRI INCIDENTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE DELLE MILIZIE IN
PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO, IN VIA GARGANO ALTEZZA VIA MONTE
ALTISSIMO E SU VIALE DELLA SERENISSIMA INCROCIO VIA PISINO
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI
TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE
6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA
SALARIA.
SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:
DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA
COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN USCITA.
Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro
operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma