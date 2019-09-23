Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA
TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI RALLENTAEMTNI PER TRAFFICO
INTENSO TRA NOMENTANA E ARDEATINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA
TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD
INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 VERSO
SAN GIOVANNI
TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE
6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA
SALARIA.
SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:
DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA
COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN USCITA.
Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro
operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma