Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTI CON CODE TRA BOCCEA

E CASSIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE MA PER TRAFIFCO

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ROMANINA

INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO

VERSO SAN GIOVANNI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA VERSO IL RACCORDO TRA VIA

FIORENTINI A TOR CERVARA E IN DIREZIONE ROAM CENTRO TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST . FILE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA

RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL CASELLO DI

SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO

SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN

AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

Per rimanere sempre aggiornati su traffico e viabilità in tempo reale vi

invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter @LuceverdeRoma e a visitare

la pagina Facebook @LuceverdeRoma

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma