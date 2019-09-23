Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTI CON CODE TRA BOCCEA
E CASSIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE MA PER TRAFIFCO
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ROMANINA
INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO
VERSO SAN GIOVANNI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA VERSO IL RACCORDO TRA VIA
FIORENTINI A TOR CERVARA E IN DIREZIONE ROAM CENTRO TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST . FILE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA
RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL CASELLO DI
SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO
SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN
AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma