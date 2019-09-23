Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SU VIA APPIA PIGNATELLI PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL
CENTRO
ALTRO INCIDENTE CON FDIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA
LA SPEZIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE ROMA CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA
SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E CASILINA
E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA
FILE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA
RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL CASELLO DI
SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO
SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN
AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma