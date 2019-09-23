Traffico Roma del 23-09-2019 ore 19:30
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ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE SU VIA APPIA PIGNATELLI, CODE
ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO
ALTRO INCIDENTE CON DIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA
SPEZIA
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA
SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE ROMA CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA PALMIRO
TOGLIATTI AL RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA
NOMENTANA E CASILINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE
6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO CASSIA-TRIONFALE CARREGGIATA ESTERNA .
SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:
DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA
COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN
USCITA.
RICORDIAMO POI CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL
CASELLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00
DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE
IN AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
Per rimanere sempre aggiornati su traffico e viabilità in tempo reale vi
invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter @LuceverdeRoma e a visitare
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma