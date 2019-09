Traffico Roma del 23-09-2019 ore 19:30

ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE SU VIA APPIA PIGNATELLI, CODE

ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO

ALTRO INCIDENTE CON DIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA

SPEZIA

CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA

SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE ROMA CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E

LA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA PALMIRO

TOGLIATTI AL RACCORDO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA

NOMENTANA E CASILINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA

RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE

6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO CASSIA-TRIONFALE CARREGGIATA ESTERNA .

SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:

DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA

COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN

USCITA.

RICORDIAMO POI CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL

CASELLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00

DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE

IN AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma