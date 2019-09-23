Traffico Roma del 23-09-2019 ore 20:00
Più informazioni su
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA SOLO
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA PONTINA
ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE SU VIA APPIA PIGNATELLI, CODE
ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO
ALTRO INCIDENTE CON DIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA
SPEZIA
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOPO LA SOSPENSIONE DEL FINE SETTIMANA,
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE
6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO CASSIA-TRIONFALE CARREGGIATA ESTERNA .
SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:
DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA
COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN
USCITA.
RICORDIAMO POI CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL
CASELLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00
DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE
IN AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro
operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma