Traffico Roma del 23-09-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazione Roma Sud Code in entrata raccordo anulare Urbano della A24 roma-teramo file tra il raccordo è Togliatti e tra Portonaccio e la tangenziale est e sud centro sul grande raccordo anulare i collegamenti tra la Casilina dell’ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna Ci sono code tra la Casilina il bivio con le 24 Roma Teramo colazione non mento verso il centro sulla Flaminia raccordo a via delle Fonti di cose sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code anche sulla via del mare all’altezza di via Cilea verso Roma e rallentamenti sulla Pontina da Castel Romano via di Decima in direzione delle possibili rallentamenti in via Aurelia dalle 8 alle 17 per un corso all’altezza di via Nicola Lombardi vetri su via Molise manifestazione dalle 9 alle 13 dalle 12 alle 18 altra manifestazione in piazza dell’esquilino dalle 15:30 alle 10:30 sono possibili io lentamente in zona per maggiori dettagli su queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it arrivare al termine tutto Grazie per l’attenzione cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma