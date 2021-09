Traffico Roma del 23-09-2021 ore 11:30

Luceverde Roma dove trovarti della redazione traffico scorrevole sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 roma-teramo sono possibili rallentamenti a causa di un incidente su via Padova altro incidente al tufello in via Giovanni Conti all’altezza di via Monte Massico possibili rallentamenti a causa di un incidente ancora su via Antonio Pacinotti all’altezza di via Alfredo Nobel Esso via Ettore Rolli all’altezza di via degli Orti di Cesare piccolo da menti poi sulla tangenziale est e restano tra piazzale Prenestino viale Castrense in direzione di San Giovanni dalle 8 alle 17 sono possibili rallentamenti in via Aurelia per un concorso pubblico all’altezza di via Lombardi mentre su via Molise doppia manifestazione dalle 9 alle 13 e dalle 12 alle 18 mentre in piazza a Montecitorio rallentamenti tra via della Colonna Antonina il obelisco dalle 9 alle 13 in piazza dell’esquilino nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 anche qui possibili rallentamenti nelle zone adiacenti per maggiori dettagli su queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto lucepunto.it da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma