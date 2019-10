Traffico Roma del 23-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

traffico rallentato su diversi tratti del raccordo anulare e tra gli svincoli per la Bufalotta e la 24 in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna tra via della Pisana e via Pontina si registrano rallentamenti è ancora in carreggiata esterna tra lo svincolo per l'allacciamento della 24 e lo svincolo per La situazione è di traffico molto sostenuto o da invece sulla tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in centro da poco si è verificato un incidente in via all'altezza di via Labicana è il traffico sta rallentando Per quanto riguarda gli appuntamenti della giornata ricordiamo che in centro una manifestazione in corso in via XX Settembre nella protesta si sposterà a via Molise In entrambe i casi possibili difficoltà di circolazione e questo pomeriggio dalle 15 chiude via Veneto tra via Boncompagni e Porta Pinciana per uno degli eventi in programma per la festa del cinema deviazioni per il traffico pubblico e privato