Traffico Roma del 23-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane all’Auditorium Parco della Musica c’è la quattordicesima edizione della festa del cinema di Roma fino al 27 ottobre nell’ambito della manifestazione dedicata alla settima Arte Questo pomeriggio spazio all’iniziativa fuori festa del cinema accadrà sul red carpet dalle 15 alle 20 chiusa al traffico via Condotti e via Vittorio Veneto tra via Boncompagni è largo Federico Fellini all’esquilino dalle 15:30 fino a cessate esigenze possibili disagi al traffico per un evento musicale al quale è prevista la partecipazione di oltre 1000 persone la presentazione di una nuova opera discografica si svolge in via Giolitti nei pressi di via Mamiani questaè chiusa al traffico la galleria Giovanni XXIII il cantiere comporta la chiusura tra via Pineta Sacchetti e via Delle Foro Italico In entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 di domani giovedì 24 ottobre al Aurelio per lavori di asfaltatura chiuso Enel fascia notturna all’intero tratto di via di Torre Rossa si lavora dalle 21 alle 6 del mattino successivo fino al primo novembreIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma