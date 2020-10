Traffico Roma del 23-10-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico ancora sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città trafficato il piano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini sino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale in colonna a tratti dalla via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni oggi la Millemiglia transiterà per Roma previsto un allestimento di auto d’epoca in Veneto chiuse al traffico tra Porta Pinciana in via Boncompagni verso Piazza Barberini deviate anche le linee bus ha rallentato il servizio della linea C della metropolitana a causa di un malore occorso un passeggero a bordo Inoltre Ricordiamo lo sciopero generale nazionale24 ore l’agitazione interessa bus tram e metropolitane e ferrovie roma-lido roma-civitacastellana-viterbo e termini-centocelle servizio regolare nella consueta fascia di gara dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma