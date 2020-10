Traffico Roma del 23-10-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord rallentamenti e code per traffico intenso sulla Salaria da Settebagni fino a via di vallericca verso Monterotondo all’Eur sempre chiusa via Oceano Atlantico a causa della presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra piazzale venticinque marzo e via Cesare Pavese per incidente Invece sul Ostiense all’altezza di via degli Argonauti verso il centro città oggi la Mille Miglia transiterà per Roma da mezzogiorno chiuse via Vittorio Veneto 3 a Largo Federico Fellini via Ludovisi piazzale Brasile verso via Veneto mentre in via Lazio senso unico di marcia verso Porta Pinciana trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 Ore Che agitazione interessa bus tram metropolitane e ferrovie roma-lido roma-civitacastellana-viterbo e termini-centocelle servizio regolare Ovviamente nella consueta fascia dizia dalle 17 alle 20 al momento non si registrano grossi disagi possibili riduzioni di corse sulle ferrovie roma-lido termini-giardinetti e roma-viterbo della fascia oraria dalle 11:45 alle 13:50 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

