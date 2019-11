Traffico Roma del 23-11-2019 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE QUESTO SABATO MATTINA LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO

DELLA A24

DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA

LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI

MANUTENZIONE,

SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA

BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI

DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA,

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DA VIA TRIONFALE A

PIAZZALE CLODIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma