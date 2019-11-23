Traffico Roma del 23-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICO REGOLARE QUESTO SABATO MATTINA LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24
DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA
LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI
MANUTENZIONE,
SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA
BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI
DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA,
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DA VIA TRIONFALE A
PIAZZALE CLODIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma