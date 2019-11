Traffico Roma del 23-11-2019 ore 08:30

SEMPRE REGOLARE IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO . STESSA

COSA IN CITTà.

DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA

LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI

MANUTENZIONE,

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NELLA ZONA DELLA NUOVA FIERA DI ROMA DOVE OGGI

E DOMANI DALLE 10 E FINO ALLE 20 AVRANNO LUOGO DIVERSI EVENTI CON LA

PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI AFFLUENTI

DALLE 7 AL FINE DI CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA

STRAORDINARIA, DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA

GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO

VENETO: DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

