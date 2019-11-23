Traffico Roma del 23-11-2019 ore 09:00
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SEMPRE REGOLARE IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO . STESSA
COSA IN CITTà.
DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA
LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI
MANUTENZIONE,
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NELLA ZONA DELLA NUOVA FIERA DI ROMA DOVE OGGI
E DOMANI DALLE 10 E FINO ALLE 20 AVRANNO LUOGO DIVERSI EVENTI CON LA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI AFFLUENTI
DALLE 7 AL FINE DI CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA
STRAORDINARIA, DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA
GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO
VENETO: DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma