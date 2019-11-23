Traffico Roma del 23-11-2019 ore 10:30
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NESSUNA CRITICITà PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE NEI VICINI RACCORDI
AUTOSTRADALI DELLA CITTà E STESSA COSA SU QUEST’ULTIMA.
SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA
BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI
MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETOD
ITRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO
DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA,
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DA VIA TRIONFALE A
PIAZZALE CLODIO.
INFINE INFOATAC LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA
TRATTA STAZIONE TRASTEVERE <> CASALETTO PER UN GUASTO TECNICO)
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma