Traffico Roma del 23-11-2019 ore 10:30

NESSUNA CRITICITà PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE NEI VICINI RACCORDI

AUTOSTRADALI DELLA CITTà E STESSA COSA SU QUEST’ULTIMA.

SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA

BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI

MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETOD

ITRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO

DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA,

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN: VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO E SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DA VIA TRIONFALE A

PIAZZALE CLODIO.

INFINE INFOATAC LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA

TRATTA STAZIONE TRASTEVERE <> CASALETTO PER UN GUASTO TECNICO)

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma