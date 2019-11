Traffico Roma del 23-11-2019 ore 11:30

ANCORA CHIUSO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TUNNEL

TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA VIA

TRIONFALE. CODE POI PER TRAFFICO VERSO IL FORO ITALICO DALLO SVINCOLO

DELLA A24 ALL’USCITA DI VIALE CATSRENSE E VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO PER LA A24.

IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA

RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI

MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETO DI

TRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO

INFINE RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 8.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma