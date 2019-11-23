Traffico Roma del 23-11-2019 ore 12:30
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ANCORA CHIUSO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TUNNEL
TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA VIA
TRIONFALE. CODE POI PER TRAFFICO VERSO IL FORO ITALICO DALLO SVINCOLO
DELLA A24 ALL’USCITA DI VIALE CATSRENSE E VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER LA A24.
IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA
RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI
MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETO DI
TRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO
INFINE RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 8.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma