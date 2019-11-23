Traffico Roma del 23-11-2019 ore 13:30
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SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI
A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE PER
UN CORTEO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI ;
CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE
LINEE BUS
AL RIONE MONTI SEGNALIAMO LA FESTA RIONALE DI SAN CLEMENTE DALLE 17 E FINO
ALLE 23 CIRCA, CON UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA DI SAN CLEMENTE.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma