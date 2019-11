Traffico Roma del 23-11-2019 ore 14:30

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER

LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA

VERSO LA TRIONFALE

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO

DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI

A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE PER

UN CORTEO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI ;

CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE

LINEE BUS

AL RIONE MONTI SEGNALIAMO LA FESTA RIONALE DI SAN CLEMENTE DALLE 17 E FINO

ALLE 23 CIRCA, CON UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI SAN GIOVANNI IN

LATERANO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA DI SAN CLEMENTE.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma