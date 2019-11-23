Traffico Roma del 23-11-2019 ore 16:30
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A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE
PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO FINO ALLE 20
POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA
DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS
AL RIONE MONTI SEGNALIAMO LA FESTA RIONALE DI SAN CLEMENTE DALLE 17 E FINO
ALLE 23 CIRCA, CON UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA DI SAN CLEMENTE.
ED INFINE PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO ..LA LINEA TRAM 8 E’
INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE <>
CASALETTO PER UN GUASTO TECNICO)
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma