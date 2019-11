Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17:00

A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE

PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE

INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E

LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER

LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA

VERSO LA TRIONFALE

IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO FINO ALLE 20

POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA

DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI

PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS

AL RIONE MONTI SEGNALIAMO LA FESTA RIONALE DI SAN CLEMENTE DALLE 17 E FINO

ALLE 23 CIRCA, CON UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI SAN GIOVANNI IN

LATERANO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIAZZA DI SAN CLEMENTE.

ED INFINE PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO ..LA LINEA TRAM 8 E’

INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE <>

CASALETTO PER UN GUASTO TECNICO)

